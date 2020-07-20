Выжженное поле: что происходит с газоном у «Ростов Арены»

Территория возле «Ростов Арены» уже не первый год выглядит заброшенной. Вся растительность выжжена летним зноем. Газоны, на которых установлены декоративные тюльпаны, пустуют без травы. Жители донского региона, кажется, не надеются на преображение одной из главных достопримечательностей города. Пользователи социальных сетей засыпают паблики фотографиями засохшей растительности.В 2019 году на территории «Ростов Арены» полностью погиб газон, а также 95% клёнов и кустарников, 50% ив и можжевельника, 30% дубов и туй. Причиной гибели растений стало элементарное невнимание. Но дело в том, что в прошлом году земли находились в федеральном пользовании, и следить за их состоянием ростовские власти не имели возможности.По словам чиновника, работники уже пересадили все деревья, кусты и постелили новый газон.По наблюдениям журналиста Rostov.ru, в настоящее время вдоль Ворошиловского проспекта простирается безжизненная земля. На территории установили поливалки, которые увлажняют сухую почву. Кое-где клочьями пробивается зелень, небольшими островками лежат солома и пожелтевшая растительность. На вопрос, когда у «Арены» вырастет трава, в администрации удивлённо ответили, что она там уже есть.Если растительность и в самом деле есть, то изменить окрас она могла по нескольким причинам. По информации «Горгазона», желтеют в основном свежеуложенные рулонные газоны из-за неправильного режима полива. В жару растительность необходимо орошать регулярно и по всей территории, утром и вечером. Также причиной может быть недостаток или избыток азота и железа. В этом случае нужно провести подкормку растений азотными удобрениями. Кроме того, важно следить за длиной травы, слишком низкая обрезка тоже влияет на её цвет. Лучше поддерживать средний уровень.Во всяком случае теперь территория «Ростов Арены» принадлежит городу, и спрос за её состояние будет с администрации района. Все жители Ростовской области мечтают гулять на Левом берегу Дона по красивым ухоженным улочкам, усыпанным зеленью. Возможно, работникам удастся оживить заброшенные земли и преобразить их. Однако, когда это осуществится, неизвестно.