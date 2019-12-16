Высланный из ФРГ «разведчик ГРУ» оказался дончанином



Стала известна личность одного из высланных российских дипломатов, объявленных персонами нон грата в Германии. Им оказался 35-летний уроженец Ростовской области, военный разведчик ГРУ Евгений Суцкий. Об этом сообщил таблоид Bild.



В Берлине он был заместителем военного атташе. Высланный сотрудник якобы должен был лоббировать реализацию проекта «Северный поток-2», вербуя немецких чиновников.



Евгений Суцкий родился в городе Гуково Ростовской области в 1984 году. В 21 год он переехал в Москву и стал студентом горного университета. Спустя три года перешел в Академию российской военной службы.



Суцкий работал в посольстве России в Берлине с 2017 года. Спецслужбы наблюдали за ним с июля текущего года.



МИД ФРГ объявил о высылке двух дипломатов 4 декабря в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. По подозрению в убийстве задержали 49-летнего россиянина. МИД РФ принял комплекс ответных мер. Генеральная прокуратура ведет расследование по делу Германии.