Выпускник Новочеркасского политеха стал министром энергетики России

Выпускник Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М. И. Платова, 69-летний Николай Шульгинов, стал министром энергетики России. Соответствующий указ главы государства Владимира Путина опубликован на сайте Кремля 10 ноября.Его кандидатура была предложена Госдумой. Николай Григорьевич сменил на должности Александра Новака, который 10 ноября занял пост вице-премьера.Николай Шульгинов родом из Ставрополя. В 1973 году он получил образование по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий и городов» ЮРГПУ (НПИ). После окончания вуза вернулся на родину: трудился сначала инженером, затем стал начальником Центральной диспетчерской службы.Когда Шульгинов был назначен генеральным директором энергетической компании «РусГидро» в 2015 году, он встречался с ректором ЮРГПУ и содействовал прохождению практики студентов политеха в государственной организации.