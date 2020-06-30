Выходные в Ростовской области будут аномально жаркими
На Дону ожидаются аномально жаркие выходные. Об этом сообщает Ростовский гидрометцентр на официальной странице.
В субботу, 4 июля, столбики термометров поднимутся +35 градусов. Осадков не прогнозируется. Небо будет облачным. Ночью температура опустится до +21 градуса. Сила восточного ветра достигнет четырех метров в секунду.
Воскресенье, 5 июля, станет максимально жарким выходным. Температура воздуха достигнет +37 градусов. Ночью термометры покажут +22. Сохраняется облачность. Ветер будет дуть с такой же силой.