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Выходные в Ростовской области будут аномально жаркими

Выходные в Ростовской области будут аномально жаркими

На Дону ожидаются аномально жаркие выходные. Об этом сообщает Ростовский гидрометцентр на официальной странице.

В субботу, 4 июля, столбики термометров поднимутся +35 градусов. Осадков не прогнозируется. Небо будет облачным. Ночью температура опустится до +21 градуса. Сила восточного ветра достигнет четырех метров в секунду.

Воскресенье, 5 июля, станет максимально жарким выходным. Температура воздуха достигнет +37 градусов. Ночью термометры покажут +22. Сохраняется облачность. Ветер будет дуть с такой же силой.

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