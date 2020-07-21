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Выходные в Ростове будут жаркими и облачными

Выходные в Ростове будут жаркими и облачными
Фото: sputnik8.com

Ростовчан на выходных будет ждать жаркая и облачная погода. Прогноз на ближайшие два дня составили в ростовском отделении гидрометцентра.

Так, в ночь 25 июля в Ростове-на-Дону столбик термометра опустится до отметки +16 градусов. Однако уже днём донская столица согреется до 31 градуса со знаком плюс. Жару будут перебивать облака. Поэтому солнцезащитный крем ростовчанам в субботу не потребуется.

В воскресенье, 26 июля, температура воздуха достигнет +34 градусов. Облачность также останется на Ростовом, но осадков не предвидится.

Спасатели предупреждают жителей региона о высокой пожароопасности. Специалисты просят не разводить костров на природе, не бросать горящие спички и непотушенные окурки на сухую землю. Кроме того, не стоит выжигать растительность и камыш на территории Ростовской области.

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