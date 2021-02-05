Вузы Ростова продолжат работать в смешанном формате

Вузы Ростова-на-Дону продолжат работать в смешанном формате, пишет DonDay.ru. Лекции в ЮФУ, ДГТУ и РАНХиГС будут проходить дистанционно, а семинары - в основном очно.Полностью на очную форму обучения учебные заведения перейдут только в конце февраля. При этом заочная и очно-заочная формы обучения, а также преподаватели старше 65 лет с хроническими заболеваниями останутся на «удаленке».Напомним, согласно приказу главы Министерства образования и науки РФ Валерия Фалькова, российским вузам рекомендовано вернуться к очному формату обучения с 8 февраля.