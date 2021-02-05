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Вузы Ростова продолжат работать в смешанном формате

Вузы Ростова продолжат работать в смешанном формате
Вузы Ростова-на-Дону продолжат работать в смешанном формате, пишет DonDay.ru. Лекции в ЮФУ, ДГТУ и РАНХиГС будут проходить дистанционно, а семинары - в основном очно.

Полностью на очную форму обучения учебные заведения перейдут только в конце февраля. При этом заочная и очно-заочная формы обучения, а также преподаватели старше 65 лет с хроническими заболеваниями останутся на «удаленке».

Напомним, согласно приказу главы Министерства образования и науки РФ Валерия Фалькова, российским вузам рекомендовано вернуться к очному формату обучения с 8 февраля.

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