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Вторжения донских войск ждут жители Украины

Вторжения донских войск ждут жители Украины
Жители Украины ждут вторжения донских войск. Об этом 3 августа сообщает 24tv.ua.

По мнению представителей Незалежной, Россия неспроста окружила соседнее государство военными. Москва создает все новые угрозы, среди которых – развитие военной базы в Ростове, неподалеку от украинской границы. Именно к такому выводу пришли на Украине после масштабных учений на Юге страны.

Уже не первый раз на Украине говорят о надвигающемся вторжении. Недавние учения на территории ЮВО не на шутку испугали украинцев. Тогда к границам России стянули несколько десятков военных машин и подразделений. При этом опасения граждан «жовто-блакытной» остались лишь опасениями. Никакого вторжения не было.

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