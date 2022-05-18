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Все выходные в Ростове будут лить дожди

Все выходные в Ростове будут лить дожди
Ростовчан снова ждут дождливые выходные. По прогнозу синоптиков Гидрометцентра России, солнца жители донской столицы дождутся только к середине следующей недели.

В субботу, 21 мая, погода будет пасмурной, с обильными осадками. Столбик термометра покажет +21 градус. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6 метров в секунду. К вечеру температура воздуха упадет до +13 градусов, а ветер усилится до 8 метров в секунду.

В воскресенье, 22 мая, температура воздуха опустится до +20 градусов. Скорость юго-западного ветра останется прежней – 8 метров в секунду, но снизится до трех метров в секунду к ночи. Вечером прогнозируется похолодание до +11 градусов.
Фото: w-dog.ru.
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