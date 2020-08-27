Время нипочем: пять самых старых зданий Ростова-на-Дону

Архитектура донской столицы в течение трех веков сформировала неповторимый уникальный облик города, отличающийся большим разнообразием. С течением времени часть зданий была утеряна, а ныне существующие отнесены к объектам культурного наследия федерального и регионального значения. В настоящее время большинство зданий находятся в аварийном состоянии и нуждаются в капитальном ремонте.История архитектуры Ростова-на-Дону начинается с первого генерального плана архитекторов Трофима Шаржинского и Ивана Старова. Из небольшой слободы Ростов преобразился и стал городом. Журналист Rostov.ru собрал пятерку самых известных старинных зданий донской столицы.1. Здание городской думы находится на улице Большой Садовой, 47.Здание было построено в 1899 году по проекту архитектора Александра Померанцева в стиле эклектики. В 1922 году там произошел пожар, в результате чего были утрачены угловые купола. В годы Великой Отечественной войны оно подверглось ещё более серьёзным разрушениям, но вскоре после окончания войны было восстановлено. В здании размещался областной комитет КПСС.В настоящее время здание занимают мэрия Ростова-на-Дону и городская дума, оно имеет статус памятника архитектуры федерального значения и является одной из главных архитектурных достопримечательностей города.2. Солдатская синагога. Расположена на углу улицы Тургеневской, 68 и переулка Газетного, 18. Выполнена в стиле модерна.В 1872 году Екатеринославское губернское правление разрешило строительство здания хоральной синагоги. В 1891 году основное здание дополнили, пристроив двухэтажное помещение. На первом этаже было училище для детей солдат. На втором расположилась молитвенная школа.На чьи деньги была построена синагога, доподлинно неизвестно. Есть данные, что деньги пожертвовал богатый ростовский купец Иосиф Елицер. Предположительно, проект синагоги выполнил Эрнест фон Шульман, известный сибирский архитектор. В 1935 году здание было национализировано, и богослужения в нем прекратились. Любые попытки их восстановления пресекались советскими властями. Официальное разрешение на пользование зданием еврейская община получила 14 апреля 1945 года.В 2005 году проведен капитальный ремонт синагоги: восстановлены знаменитые угловые купола со звездами Давида, утраченные в годы ВОВ. Сейчас синагога остается единственной действующей в Ростове-на-Дону.3. Дом Врангеля находится по адресу: переулок Газетный, 8.Дом был построен в 1885 году по проекту архитектора Николая Дорошенко. В этом доме провел детские и юношеские годы один из главных руководителей белого движения Петр Врангель. После прихода советской власти здание было национализировано. В советские годы там был детский садик № 68 «Огонек». В 1990-х годах детский сад закрыли, и с тех пор здание находилось в запустении.В 2015 году на совещании городской администрации встал вопрос о сносе дома и возведении его копии на прежнем месте. Работы оценили в 130 миллионов рублей, а постройку копии дома - в 20 миллионов. Однако идею раскритиковали из-за того, что после реконструкции дом Врангеля мог потерять свой исторический облик.Дом Врангеля имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. В настоящее время здание находится в плохом состоянии и нуждается в реставрации.4. Церковь Сурб Хач расположена по адресу: улица Баграмяна, 1.Церковь является одной из сохранившихся построек ранее существовавшего монастыря. Построена в конце 18-го века армянскими переселенцами из Крыма в память об одноименном монастыре в Крыму. У стен церкви похоронены армянские поэты и писатели Арутюн Манукович Аламдарян, Микаэл Лазаревич Налбаднян и Рафаэл Габриэлович Патканян.В 1920 году обитель перестала существовать, но богослужения в церкви Сурб Хач продолжались ещё 11 лет. После этого постройки передали местному совхозу под зернохранилище. В 1968-1972 годах в монастыре проводились восстановительные работы, после чего в здании храма был открыт Ростовский музей русско-армянской дружбы, насчитывающий более 10 тысяч экспонатов.Богослужения возобновились в 2000 году. Сейчас церковь собирает тысячи армян на богослужениях и в праздники.5. Кафедральный собор во имя Рождества Пресвятой Богородицы находится на улице Станиславского, 58.Кафедральный собор Ростовской и Новочеркасской епархий, памятник архитектуры был открыт 5 сентября 1781 года. Однако спустя всего несколько месяцев от удара молнии храм сгорел. В 1795 году на том же месте была построена церковь Рождества Пресвятой Богородицы.В начале 1920 года начались гонения на православную церковь. В 1937-м собор был закрыт, и на его территории разместился зоопарк. Затем здание храма использовали под склады и зернохранилища. Во время войны при наступлении немецких войск было принято решение о взрыве колокольни. Но успели взорвать только два верхних яруса. Жители города в годы ВОВ нуждались в моральной поддержке, но церковь уже была частично разрушена. На уцелевшую территорию здания прихожане сами принесли всё необходимое для богослужения: церковную утварь, иконы и совершали богослужения.Реставрация собора была начата в 2011 году. В октябре 2019-го собор был освящен. Сейчас в нем проходят праздничные и будничные богослужения.