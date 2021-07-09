Вратарь ХК «Ростов» отправился на сборы в Сочи

Голкипер ХК «Ростов» начнет играть за Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе донского клуба.Данил Кудашев проведет предсезонные сборы в сочинской команде до 29 августа согласно контракту. Вместе с ним к «леопардам» направились спортсмены Магнус Хелльберг и Максим Третьяк.За прошедший сезон Кудашев сыграл 50 матчей, из которых победным оказался только 21. Его коэффициент надежности составляет 2.22. По мнению зрителей, спортсмен не раз становился лучшим на выездных матчах.