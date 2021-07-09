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Вратарь ХК «Ростов» отправился на сборы в Сочи

Вратарь ХК «Ростов» отправился на сборы в Сочи

Голкипер ХК «Ростов» начнет играть за Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе донского клуба.

Данил Кудашев проведет предсезонные сборы в сочинской команде до 29 августа согласно контракту. Вместе с ним к «леопардам» направились спортсмены Магнус Хелльберг и Максим Третьяк.

За прошедший сезон Кудашев сыграл 50 матчей, из которых победным оказался только 21. Его коэффициент надежности составляет 2.22. По мнению зрителей, спортсмен не раз становился лучшим на выездных матчах.

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