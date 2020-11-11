Врачи выявили еще 310 заболевших коронавирусом жителей Ростовской области
В Ростовской области коронавирусом заболели более 34,5 тысячи человек. Об этом сообщило региональное правительство.
По данным на 13 ноября, опасную инфекцию подхватили 34 657 дончан. За минувшие сутки число зараженных увеличилось на 310 человек.
Количество смертей от COVID-19 также продолжает расти. За последние 24 часа коронавирус забрал жизни 18 человек. Всего за период пандемии жертвами новой инфекции стал 1 031 житель Ростовской области.
Напомним, в связи с регулярным увеличением числа больных COVID-19, в регионе ужесточили ограничительные меры. Так, с 13 ноября дети младше 14 лет не могут ходить в гипермаркеты и торгово-развлекательные центры без родителей или опекунов. Также «масочный» режим стал обязательным на парковках и в лифтах.