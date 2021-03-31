Впервые за 3 месяца коэффициент распространения COVID-19 на Дону подскочил до единицы

В Ростовской области увеличился коэффициент распространения коронавируса. По данным на 2 апреля он равен единице. Последний раз эта отметка была зафиксирована в конце января.Растет и число инфицированных дончан. За последние 24 часа специалисты выявили 243 случая заражения COVID-19. Большинство из них составляют люди от 46 до 65 лет - 84 новых пациента. Диагнозы подтвердились у 60 представителей молодежи от 18 до 45 лет и 59 пенсионеров от 66 до 79 лет. Кроме того, вирус подхватили 16 человек старше 80 лет и 24 ребенка.Всего с начала пандемии инфекцию обнаружили у 81 320 жителей донского региона. Из них 3 632 пациента не смогли побороть коронавирус. Как сообщили в областном правительстве, все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.