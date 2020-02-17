Возле автовокзала в Азове обнаружили древнюю металлическую косу



Азовские археологи рассказали об очередной находке, сделанной на территории города. В районе автовокзала они обнаружили сельскохозяйственную косу времён Средневековья.



Заведующий отделом археологии местного музея-заповедника рассказал, что подобный металлический инвентарь высоко ценился жителями древнего города. Фермеры никогда не теряли такие вещи и, если инструменты ломались, то чинили их до тех пор, пока они не выходили из строя.



Некоторый сельхоз инвентарь попадается в единичном экземпляре. Например, данная металлическая коса. Её обнаружили на раскопе по улице Привокзальной. У инструмента отсутствует один фрагмент — он был сломан ещё в 14-м веке. Когда косой уже нельзя было пользоваться, владелец выбросил её.