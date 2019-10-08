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Восемь продуктов питания в Ростове оказались самыми дорогими

Восемь продуктов питания в Ростове оказались самыми дорогими
Фото: sbermarket.ru
Статистики назвали восемь продуктов питания, цены на которые в Ростове дороже, чем в остальной области. Данные приводит Ростовстат.

Так на начало октября, дороже, чем остальным жителям региона ростовчанам обходится баранина, вареная колбаса, маргарин, соль и рис. Цена килограмма баранины в Ростове составляет около 395 рублей, колбасы – 350 рублей, маргарина – 119 рублей, соли – 13 рублей, риса – 59 рублей.
Самая высокая стоимость также зафиксирована на сычужные сыры и стерилизованное молоко. На полках ростовских магазинов килограмм сыра в среднем стоит 490 рублей, литр молока – порядка 83 рублей.

В донской столице дороже, чем в других крупных городах области, ржаной и пшеничный хлеб и булочки. Цена килограмма ржаного – почти 49 рублей, пшеничного и булочек – около 40 рублей.

Из продовольственных товаров, в Ростове оказались самые дорогие цены на туалетное мыло и стиральный порошок. 100-грамовый кусок мыла в среднем стоит 34 рубля, а порошок почти 146 рублей.

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