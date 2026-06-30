«Ворлд Дент», клиника-партнер «Команды Мечты», поздравила ветеранов Ростова с Днём Победы

Фото: Ворлд Дент.

Команда клиники «Ворлд Дент», партнера сети стоматологий «Команда Мечты», совместно с Департаментом социальной защиты населения города Ростова-на-Дону поздравила ветеранов с Днем Победы.Поздравления и подарки подготовили для 20 ветеранов. К нескольким из них сотрудники приехали лично. Встречи прошли без официального сценария: представители команды пообщались с ветеранами, передали подарки и поблагодарили их за мирную жизнь.В «Ворлд Дент» рассказали, что для команды было важно не просто отправить подарки, а именно приехать самим. Подобные встречи имеют особое значение: пожилым людям важны внимание, живой разговор и понимание, что о них помнят.«Мы хотели лично сказать спасибо людям, благодаря которым у нас есть настоящее и будущее. Мы гордимся нашими ветеранами и желаем им крепкого здоровья, тепла, заботы близких и долгих лет жизни», — отметили в команде клиники.Подарки получили все 20 ветеранов, участвовавших в акции. Для команды «Ворлд Дент» это стало способом выразить уважение людям, чья жизнь связана с историей Великой Отечественной войны.В сети стоматологий «Команда Мечты» отмечают, что клиники-партнеры регулярно участвуют в социальных инициативах в городах присутствия. В Ростове одной из таких инициатив стало поздравление ветеранов.Организаторы подчеркивают: память о Великой Отечественной войне должна сохраняться не только в памятные даты. Она передается через личные встречи, разговоры, семейные истории и внимание к тем, кто видел это время своими глазами.Для участников акции это стало возможностью сказать ветеранам простые, но важные слова: спасибо за мужество, стойкость и мир.Пока жива память — жива история.