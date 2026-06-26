Вопросы продовольственной безопасности и стратегию развития АПК обсудили на круглом столе в Ростове

Фото: ЗС РО.

В Ростове прошёл круглый стол в формате телемоста Ростов-на-Дону — Москва — Луганск, где обсудили продовольственную безопасность, модернизацию АПК, внедрение инноваций и подготовку кадров. Участниками встречи стали зампредседателя Заксобрания Ростовской области – председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко, представители профильных министерств правительств Ростовской области и Луганской Народной Республики, банковского сектора, крупного агробизнеса и ведущих вузов Юга России.Вячеслав Василенко отметил историческую роль Ростовской области как агропромышленного форпоста России и подчеркнул, что основа успеха АПК — труд крестьян, традиции и современные технологии.- В Ростовской области уже стартовала уборочная кампания: идет уборка пшеницы, раннего картофеля, лука, черешни, вишни и абрикоса, а также практически завершена сеноуборка. Конечно же, хлеб волнует нас больше всего. Позапрошлый и прошлый годы принесли определенные трудности. Но с 2016 по 2023 годы включительно мы ежегодно получали свыше 10 миллионов тонн зерна. Самый урожайный — 2023 год: вы помните, тогда собрали 16 миллионов тонн зерна. Такого результата не достичь без современных технологий, удобрений, качественных семян и, конечно, без самоотверженного труда крестьян, — сообщил вице-спикер регионального парламента. — Задача депутатов Законодательного Собрания Ростовской области — нормативно обеспечить поступательное развитие агропромышленного комплекса, и не только сегодня, но и на перспективу.Парламентарий также затронул проблему опустынивания и деградации земель. По его словам, эти процессы затронули миллионы гектаров в регионах Южного федерального округа и Северного Кавказа. В Ростовской области под угрозой оказалось около 800 тысяч гектаров сельхозугодий. Пыльные бури 2020 и 2024 годов стали наглядным проявлением этой угрозы.Также Вячеслав Василенко рассказал о законодательных инициативах, которые были приняты при участии донского парламента в последние годы. В числе принятых мер — передача земель под агролесомелиоративные насаждения в собственность региона. В частности, на кадастровый учёт поставлено 154 тысячи гектаров защитных лесных полос. Депутат подчеркнул, что без государственной поддержки восстановление полезащитных лесополос на Дону невозможно. По оценкам специалистов, требуется высадить около 120 тысяч гектаров новых защитных насаждений.Также в конце 2022 года в региональный закон о плодородии почв внесли поправку, закрепившую принципы ландшафтного планирования и эколого-хозяйственного устройства земель. Создана система агроэкологического районирования. Кроме того, изменён порядок перевода сельхозземель в земли других категорий. Теперь каждое такое решение принимается отдельным региональным законом, а при рассмотрении инициатив по сельхозугодьям обязательно требуется заключение Минсельхоза России.В рамках круглого стола Вячеслав Василенко не мог не затронуть тему проблем с топливом. Он отметил, что аграрии сталкиваются со сложностями в получении топлива в уборочную кампанию. Ситуация находится на контроле правительства.- За эту неделю я побывал в четырех сельских районах и нигде не обошлось без того, чтобы руководители не указывали на эту проблему, - сообщил депутат. - Принимаются все необходимые меры по обеспечению сельхозтехники топливом.Зампредседателя Заксобрания Ростовской области заверил, что совместно с Правительством Ростовской области и впредь планируется обращаться к федеральному правительству и в Государственную Думу с инициативами о принятии законов, которые усилят ответственность сельхозтоваропроизводителей, обеспечат доступную кредитную политику и материально-техническое снабжение.