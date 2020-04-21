Волонтёры в Ростове помогают людям и фиксируют проблемные точки города

Уже три недели команда волонтёров депутата гордумы Ростова-на-Дону Ларисы Зубаревой оказывает прямую помощь людям. Теперь помимо доставки продуктов, активисты фиксируют проблемы и передают в администрацию.В основном, это болевые точки округа #14, который расположен в центре Донской столицы, — Комсомольская площадь, Будённовский проспект, улица Красноармейская, ДГТУ. Благодаря добровольцам с улиц стали пропадать стихийные свалки, поваленные деревья, разбитые дороги. Волонтёры-репортёры работают в рамках федерального проекта #МыВместе.Молодые люди откликаются не только на заявки из округа, но и из дальних районов Ростова. Так, недавно пришло сообщение от благотворительного фонда «Надежда», расположенного на Военведе. Женщина, воспитывающая сына-инвалида, попросила привезти ей продуктовый набор. По пути, на пересечении улиц Ивановской и Фрунзе, волонтёры обратили внимание на большую сломанную ветку, свисающую с дерева. Они сделали фото и через Ларису Зубареву отправили его в районную администрацию. Итог — к концу дня аварийная ситуация уже была устранена.Другой пример: от женщины, проживающий на проспекте Будённовском, поступила заявка на получение продуктов. Она одна воспитывает дочь и из-за бронхита не может выйти даже в ближайший магазин. Направляясь к ней, добровольцы наткнулись на свалочный очаг: кто-то выбросил посреди улицы старую мебель. Через короткое время информация уже поступила в штаб депутата, и специалисты приступили к решению проблемы.Лариса Зубарева рассказала, что ей очень близка работа волонтёром-репортёром. В 2006 году она занимала должность корреспондента и часто ездила на съёмки. Процесс работы был похож: вместе с оператором она собирала информацию, обрабатывала её и передавала получателю (тогда — зрителю, сейчас — коммунальным службам).