Волонтеры Азова спасают пса-инвалида с тяжелыми травмами и разорванным ухом

Фото: приют Феникс

Волонтеры Азова спасают пса-инвалида с тяжелыми травмами. Животное, получившее имя Тим, обнаружили в середине июня на улице Южной.Его травмы были настолько серьезными, что одно ухо держалось на тонкой полоске кожи, а лапа была неестественно вывернута. Несмотря на невыносимые страдания, животное демонстрировало удивительную волю к жизни, прося хоть каплю еды.- Он хочет жить, несмотря на боль, - рассказывают представители приюта. - Мы не можем помочь всем, но пройти мимо такого ужаса, не попытавшись спасти, мы не имеем права. Ведь мы люди!Псу дали кличку Тим и немедленно доставили в ветеринарную клинику для проведения диагностики. После рентгеновского обследования выяснилось, что Тиму необходима серьезная операция на поврежденной лапе. Стоимость хирургического вмешательства оценивается в десятки тысяч рублей. К тому же после операции Тима ждет долгий и непростой период реабилитации.