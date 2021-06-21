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Военный вертолет и машину «скорой» засекли на границе Ростовской области и Украины

Военный вертолет и машину «скорой» засекли на границе Ростовской области и Украины

На границе Ростовской области с Украиной засекли военный вертолет и машину скорой помощи. Об этом стало известно 22 июня из отчёта ОБСЕ за неделю.

В пятницу, 18 июня, около полудня к контрольному пункту в Донецке подъехала скорая помощь. Автомобиль двигался со стороны Украины. По данным специалистов миссии, кроме водителя, в машине были ещё как минимум два пассажира. После прохождения таможни «скорая» въехала в Россию и скрылась из вида наблюдателей.

А уже в воскресенье, 22 июня, на том же пункте пропуска ОБСЕ засекла военный вертолёт. Предполагается, что он был или модели Ми-8, или Ми17 и двигался с востока. Воздушное судно находилось на территории России и границу не пересекало. По крайней мере, пока было в зоне видимости сотрудников ОБСЕ.

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