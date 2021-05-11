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Военный эшелон «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» собрал более десяти тысяч посетителей в Ростове

Военный эшелон «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» собрал более десяти тысяч посетителей в Ростове
В среду, 12 мая, на главный железнодорожный вокзал Ростова-на-Дону прибыл военный эшелон «Мы – армия страны! Мы – армия народа!». Агитационный поезд состоял из 17 тематических вагонов, в каждом из которых были представлены разные военные экспозиции. На передвижную выставку пришли более десяти тысяч жителей Ростовской области.

Общественно-просветительское мероприятие началось с торжественного митинга. Перед дончанами выступили командиры ЮВО, представители правительства региона и ветеран Великой Отечественной войны Георгий Белоконев.

- Помните моих товарищей, павших на полях сражений. Отдавайте все силы на службу Родине, - пожелал участникам выставки ветеран. - Однажды я спросил у молодёжи: были ли у фашистов герои? И неожиданно услышал: да, были. Это коварный неправильный ответ. Они сражались с фанатическим упорством, но это был фанатизм, не более. Настоящими героями были те, кто защищал свою землю, своих близких – мои боевые товарищи, ваши деды и прадеды. Никогда не забывайте те уроки, которые ваши предки вынесли из битвы со страшным врагом.

На тематической выставке зрителям прочитали лекции об истории и развитии Вооружённых сил Российской Федерации, напомнили о событиях ВОВ, рассказали о работе военных медиков в период пандемии коронавируса.

Посетители увидели выставку военной бронетехники. На поезде прибыли бронеавтомобили «Тайфун-К» и «Тигр», бронетранспортёр «БТР-82А», танки Т-90М, САУ, «Коалиция-СВ». Гости даже могли посидеть в кабинах военных авто и почувствовать себя настоящими механиками-водителями. На платформах состава расположилась выставка спецтехники 150-й мотострелковой дивизии ЮФО и военных лет, экспозиция с оружием 1941-1945 годов. Также зрителям показали 50 видеопроектов и 18 видеостен.

По словам исполняющего обязанности начальника отдела по работе с военными органами и вопросам территориальной обороны правительства Ростовской области Игоря Короленко, агитпоезд даёт уникальную возможность увидеть и прочувствовать события ВОВ, понять, с каким фашистским злом столкнулись наши предки в 40-х годах прошлого столетия.

- Я надеюсь, что те мысли, которые у вас возникнут при просмотре экспозиции, помогут вам в будущем сделать правильный выбор, стать достойными гражданами Российской Федерации, стать теми, кто, не лукавя, сможет о себе сказать: я – достойный человек, – подчеркнул Короленко.

К слову, агитпоезд отправился в тур по городам России с Киевского вокзала Москвы 25 апреля. Последней его остановкой будет парк «Патриот» Московской области 27 июня.

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