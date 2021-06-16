Воды - по колено: семья из станицы Тацинской рассказала о потопе
В станице Тацинской после проливных дождей случился настоящий потоп. Дороги превратились в сплошные реки и по течению вниз обрушились во дворы, находящиеся в низине. ЧП случилось в ночь на 18 июня.
Ранее Rostov.ru сообщал, что в результате подтопления в Тацинском районе пострадали порядка 15 домов. Почти сутки спасатели эвакуировали дончан и откачивали воду. Часть из них сейчас находится у родственников. Остальных временно поселили в гостиницу.
В станице остались дончане, которых по-прежнему заливает дождевой водой. Жилье их уцелело, однако хозпостройки, подвалы и даже машины стоят по колено в воде. В числе пострадавших от стихии оказалась и семья Авдиенко, проживающих в одном из домов на улице Кошевого.
- Мы с мужем и детьми сидели дома, когда началась гроза. Дождь полил, как из ведра. Потом у нас отключили свет. Но мы подумали, что ничего страшного, и решили уложить детей пораньше, - рассказала Елена Авдиенко. - В четыре утра нас разбудил звонок соседа.
Женщина выглянула в окно и ужаснулась. Вода вплотную подступила к их дому, а через весь двор и вольеры собак несся нескончаемый поток воды. Три овчарки - Айзар, Арза и Гера - забрались на высокие будки и в ужасе скулили, наблюдая за происходящим. Александр открыл вольер и выпустил собак во двор под навес - там была небольшая возвышенность.
Соседям же пришлось спасать своих четвероногих - таких возвышенностей у них не было. Люди вытаскивали животных из будок, снимали с пеньков и уносили на руках.
- Воды было по колено! Мы с трудом дошли до калитки и открыли ее, поток воды сбивал с ног, - вспоминает Елена. - Сам дом не затопило, но в подвале воды - по пояс. Сараи, кухня на улице - тоже все в воде.
Переведя собак в безопасное место, Александр и Елена увидели, что все в воде. Но избавиться от нее в ближайшее время супруги не смогли бы. Разведя руками, они вернулись домой ждать, когда погода прояснится, и дождь прекратится.
От знакомых они узнали, что в селе были подтопления и хуже. У некоторых односельчан затопило дома, и им пришлось переехать на время к родственникам и в гостиницы. По сравнению с такими последствиями ливня, подтопление собственного участка показалось не столь значительным. Однако потом дождь испортил немало вещей Авдиенко.
Из-за подтопления в вольерах для собак разбухли доски на полах и в будках. В кухне испорчен пол из ламината, диван и диван-кровать. Кроме того, под водой оказались уголь для печи в летней кухне и доски, лежавшие в сарае. У их соседей вода попала даже в машину.
Елена призналась, что за четыре года, которые они живут в станице Тацинской, такое половодье у них впервые.
- Весной 2018 года двор подтапливало, но немного. Вода доходила только до дороги около нашего двора, - рассказала женщина. - О таком половодье мы и подумать не могли! Тем более летом. Огород стоит полностью в воде. Вся рассада утонула, только верхушки помидоров торчат.
В станице Тацинской до сих пор продолжаются работы по ликвидации последствий мощного ливня. А люди с ужасом представляют, сколько им предстоит работы после того, как вода уйдет из их домов.