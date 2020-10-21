Рыбе в водоёмах Ростовской области грозит гибель из-за расчистки дна без разрешений специалистов

Парламентарии Ростовской области рассмотрели проект по установлению порядка согласования и выдачи специальных разрешений на проведение дноуглубительных работ по расчистке отложений в водоёмах рыбохозяйственного значения. Доклад для федеральных властей подготовил комитет Законодательного собрания региона по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества.Зачастую работы на воде проводятся без каких-либо особых разрешений. Такая несогласованная деятельность наносит значительный вред биосистеме судоходных рек, особенно в нерестовый период. Чтобы спасти флору и фауну донских водоёмов, необходимо поддерживать воспроизводство новой рыбы.Согласно расчётам Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, на восстановление молоди стерляди каждый год требуется от 100 до 361 миллиона рублей, а реальное финансирование, предназначенное для специализированных рыбных предприятий Азово-Донского района, в настоящее время не превышает 60 миллионов рублей.Как стало известно, регулярные работы по углублению и расчистке дна как приносят большой ущерб естественной среде обитания организмов, так и умаляют эффективность труда предприятий, которые занимаются искусственным воспроизводством разных видов рыб и других речных организмов.Депутаты регионального Заксобрания сошлись во мнении, что дальнейшие дноуглубительные действия без постороннего контроля и специальных разрешений могут грозить невосполнимой утратой акватории нижнего течения Дона как объекта рыбного промысла. Если деятельность по расчистке донных отложений будет согласована с органом исполнительной власти, то последствия пагубного влияния на биоресурсы водоёмов необходимо свести к минимуму.Парламентарии Ростовской области подготовили обращение к правительству России, Совету Федерации и Государственной Думе, в котором просят рассмотреть изменение Кодекса внутреннего водного транспорта РФ в вопросе процесса согласования и выдачи специальных разрешений на проведение дноуглубительных работ по расчистке донных отложений на внутренних водных путях, имеющих рыбохозяйственное значение.Инициатива донских депутатов подчёркивается важностью положения основных векторов деятельности правительства РФ до 2024 года и стратегии развития агропромышленного и рыбного промысла страны до 2030 года.Развитие рыбохозяйственного комплекса и обеспечение населения безопасной качественной продукцией из речных и морских водоёмов являются национальными задачами. Их реализация зависит от увеличения рыбного дела в экономике всей страны.