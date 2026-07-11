Водителю дали условный срок за смертельный наезд на пенсионерку в Волгодонске

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Волгодонской городской суд вынес приговор 30-летнему водителю, который сбил насмерть пожилую женщину на регулируемом пешеходном переходе. Информация о решении появилась на сайте суда 7 июля.Авария произошла еще 15 марта 2023 года. Владислав З. ехал за рулем своей «БМВ» по проспекту Строителей. Возле дома №2 на переходе для автомобилей горел желтый сигнал светофора. Несмотря на это, водитель не снизил скорость и продолжил движение.В этот момент на «зебру» вышла 64-летняя пенсионерка. Женщина начала переходить дорогу, хотя для пешеходов уже загорелся красный свет.Владислав не успел остановиться. После удара пенсионерку отбросило на асфальт.Полученные травмы оказались смертельными. Медики диагностировали у женщины тяжелую черепно-мозговую травму, перелом затылочной кости и кровоизлияние в мозг.Водитель признал вину, но утверждал, что не мог вовремя заметить пешехода на дороге.Судебное разбирательство растянулось почти на три года. В итоге автотехническая экспертиза, показания свидетелей и записи с камер подтвердили, что у водителя была возможность избежать наезда. С момента появления пенсионерки в поле зрения до столкновения прошло четыре секунды. Если бы Владислав вовремя затормозил, при своей скорости он смог бы остановиться примерно за 30 метров до женщины.Также суд учел, что автомобиль в соседней полосе не начал движение на зеленый сигнал. Это могло указывать на помеху на пешеходном переходе.При этом нарушение со стороны погибшей также приняли во внимание. На заседании 11 июня Владиславу З. назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, его на три года лишили права управлять транспортом.Суд частично удовлетворил гражданский иск сына погибшей. Водитель уже выплатил 700 тысяч рублей компенсации морального вреда. Еще 300 тысяч рублей ему предстоит выплатить.