Водителям запретят поворот на Шолохова рядом с парком Островского в Ростове

Фото: администрация Ростова

В Ростове запретят разворот на проспекте Шолохова рядом с парком имени Николая Островского. Об этом сообщили в городском департаменте автомобильных дорог.С 20 октября водителям запретят поворот налево с главной дороги напротив дома № 94/77. Дорога ведет к стадиону «Олимп-2». Чтобы к нему подъехать, придется разворачиваться на Октябрьской площади.Новые меры вводят, чтобы снизить риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.