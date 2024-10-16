Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Водителям запретят поворот на Шолохова рядом с парком Островского в Ростове

Водителям запретят поворот на Шолохова рядом с парком Островского в Ростове
В Ростове запретят разворот на проспекте Шолохова рядом с парком имени Николая Островского. Об этом сообщили в городском департаменте автомобильных дорог.

С 20 октября водителям запретят поворот налево с главной дороги напротив дома № 94/77. Дорога ведет к стадиону «Олимп-2». Чтобы к нему подъехать, придется разворачиваться на Октябрьской площади.

Новые меры вводят, чтобы снизить риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.
Фото: администрация Ростова
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.