Водителям рассказали, где купить бензин на М-4 «Дон» в Ростовской области 6 июля

Фото: Donday

В последние дни водители, проезжающие по Ростовской области через федеральную трассу М-4 «Дон», столкнулись с вопросом наличия бензина и оптимальных мест для заправки. Портал Donday собрал актуальную информацию о ценах и адресах АЗС, чтобы помочь автовладельцам сориентироваться.Трасса М-4 «Дон» проходит через множество крупных населенных пунктов региона, включая Миллерово, Каменск-Шахтинский, Красный Сулин, Шахты, Новошахтинск, а также район аэропорта Платов, Новочеркасск и сам Ростов-на-Дону. Вдоль маршрута представлены ведущие сетевые АЗС: «Лукойл», «Роснефть», «Газпром», «Татнефть» и Teboil. В среднем заправки располагаются каждые 15-30 километров.1. Миллеровский район:«Газпром» (Дегтевское сельское поселение, АЗС № 166): АИ-92 — 64,65 руб., АИ-95 — 71,80 руб., ДТ — 76,80 руб.«Роснефть» (хутор Ворошиловка, 845-й км трассы М-4 «Дон»): АИ-92 — 65,90 руб., АИ-95 — 71,95 руб., АИ-95 Пульсар — 74,40 руб., ДТ — 76,85 руб. Аналогичные цены — на АЗС «Роснефть» в Миллерово.2. Тарасовский район:«Донсервисгаз» (1-й км автодороги Мокроталовка — Тарасовский, АЗС № 1): АИ-92 — 110 руб., АИ-95 — 120 руб., ДТ — 120 руб.Rusoil (село Дьячкино, 892-й км+300 м трассы М-4 «Дон»): АИ-92 — 52 руб., АИ-95 — 88,50 руб., ДТ — 87,50 руб.3. Каменский район:«Роснефть» (Каменск-Шахтинский, на Профильной улице и объездной дороге): АИ-92 — 65,90 руб., АИ-95 — 71,95 руб., АИ-95 Пульсар — 74,40 руб., ДТ — 76,85 руб.4. Красносулинский район:«Роснефть» (965-й км М-4 «Дон»): АИ-92 — 65,90 руб., АИ-95 — 71,95 руб., АИ-95 Пульсар — 74,40 руб., ДТ — 76,85 руб.«Татнефть» (хутор Пушкин, АЗС № 579): АИ-92 — 65,72 руб., АИ-95 — 71,86 руб., ДТ — 76,84 руб., ДТ Танеко — 78,64 руб.5. Октябрьский район:IGAS (с.п. Краснокутское, АЗС № 2): АИ-92 — 69,99 руб., АИ-95 — 79,99 руб., ДТ — 79,99 руб.«Роснефть»: АИ-92 — 65,90 руб., АИ-95 — 71,95 руб., АИ-95 Пульсар — 74,40 руб., ДТ — 76,85 руб.6. Аксайский район:EcoOil (ст. Грушевская, 1 036-й км + 70 м трассы М-4 «Дон»): АИ-92 — 80 руб., АИ-95 — 88,50 руб., ДТ — 87,50 руб.«Роснефть» (Аксайский проспект, АЗС № 108): АИ-92 — 65,90 руб., АИ-95 — 71,95 руб., АИ-95 Пульсар — 74,40 руб., ДТ — 76,85 руб.7. Ростов-на-Дону:«Газпром» (проспект Шолохова, АЗС № 171): АИ-92 — 64,65 руб., АИ-95 — 71,80 руб., ДТ — 76,05 руб., АИ-100 — 98,30 руб.«Роснефть» (Сиверса, АЗС № 9): АИ-92 — 65,90 руб., АИ-95 — 71,95 руб., АИ-95 Пульсар — 74,40 руб., ДТ — 76,85 руб.8. Батайск:«Роснефть» (возле мемориала "Тачанка", АЗС № 24): АИ-92 — 65,90 руб., АИ-95 — 71,95 руб., АИ-95 Пульсар — 74,40 руб., ДТ — 76,85 руб.«Газпром» (Северное шоссе, АЗС № 150): АИ-92 — 64,65 руб., АИ-95 — 71,80 руб., ДТ — 76,05 руб.RUSOIL (М-4 «Дон», 1 090-й км+500 м, АЗС № 31): АИ-92 — 80 руб., АИ-95 — 88,50 руб., ДТ — 87,50 руб.На крупных сетевых заправках представлен полный ассортимент топлива. Однако, по словам водителей, на некоторых АЗС могут возникать очереди, что некоторые автовладельцы связывают с паническими настроениями. Несмотря на это, в социальных сетях отмечается, что «ситуация стабильная, бензина всем хватает, с пустым баком посреди трассы никто не остался». Все крупные сетевые заправки функционируют в штатном режиме.