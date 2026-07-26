Водители вышли чистить ливневки на затопленной улице Ростова
После сильного ливня, который обрушился на Ростов 25 июля, часть городских улиц оказалась под водой. Особенно сложная ситуация сложилась на улице Стадионной, где проезжую часть практически полностью затопило.
Из-за высокого уровня воды автомобили не решались продолжать движение, и на участке быстро образовалась большая пробка. Тогда несколько водителей решили самостоятельно расчистить ливневую канализацию. Они зашли по колено в воду и попытались освободить ливневки от мусора.
Ростовчане не впервые жалуются на работу ливневой канализации. Во время сильных дождей она нередко не справляется с большим объемом воды.