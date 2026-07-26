Водители вышли чистить ливневки на затопленной улице Ростова

— Люди сами чистят ливневки. Когда это уже закончится? — говорит автор опубликованного в соцсетях видео.

Фото: Соцсети

После сильного ливня, который обрушился на Ростов 25 июля, часть городских улиц оказалась под водой. Особенно сложная ситуация сложилась на улице Стадионной, где проезжую часть практически полностью затопило.Из-за высокого уровня воды автомобили не решались продолжать движение, и на участке быстро образовалась большая пробка. Тогда несколько водителей решили самостоятельно расчистить ливневую канализацию. Они зашли по колено в воду и попытались освободить ливневки от мусора.Ростовчане не впервые жалуются на работу ливневой канализации. Во время сильных дождей она нередко не справляется с большим объемом воды.