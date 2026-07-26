Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Водители вышли чистить ливневки на затопленной улице Ростова

Водители вышли чистить ливневки на затопленной улице Ростова
После сильного ливня, который обрушился на Ростов 25 июля, часть городских улиц оказалась под водой. Особенно сложная ситуация сложилась на улице Стадионной, где проезжую часть практически полностью затопило.

Из-за высокого уровня воды автомобили не решались продолжать движение, и на участке быстро образовалась большая пробка. Тогда несколько водителей решили самостоятельно расчистить ливневую канализацию. Они зашли по колено в воду и попытались освободить ливневки от мусора.

— Люди сами чистят ливневки. Когда это уже закончится? — говорит автор опубликованного в соцсетях видео.


Ростовчане не впервые жалуются на работу ливневой канализации. Во время сильных дождей она нередко не справляется с большим объемом воды.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика