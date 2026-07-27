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Водители в Ростове лишились автомобильных номеров во время урагана

Водители в Ростове лишились автомобильных номеров во время урагана

В Ростове-на-Дону водители лишились автомобильных номеров во время урагана.

Спустя двое суток после «погодного армагеддона» на улицах стали находить утерянные регистрационные знаки.

В Азове у трансформаторной будки аккуратно сложили более десяти номеров — их ждут владельцы. Ещё один своеобразный «пункт хранения» обнаружили на улице Стадионной в Ростове: из-за сильного дождя там образовался настоящий водоем, водители оставляли машины на обочине и буквально утопали в воде.
Фото: соцсети
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