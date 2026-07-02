Водители сообщают о закрытых заправках на М-4 «Дон» в Ростовской области

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Путешественники, направляющиеся на юг России по федеральной трассе М-4 «Дон», столкнулись с серьезными проблемами, связанными с обеспечением топливом. В социальных сетях активно обсуждается нехватка горючего и закрытие множества автозаправочных станций (АЗС) в Ростовской области.Водители, проживающие и работающие в регионе, сообщают о больших очередях на заправках. По их словам, они начинают работать ранним утром, примерно с 6-8 часов. К середине дня ситуация усугубляется, часть АЗС закрываются.Так, по данным сервиса «Яндекс.Заправки», проблемы с работой зафиксированы на АЗС «Лукойл» в районе Лиховской, «Роснефти» возле Гуково и Шахт, «Газпром» в Краснокутском сельском поселении, «TEBOIL» под Новочеркасском, а также на АЗС «Роснефть» и «Лукойл» в Аксайском районе. Также отмечены неработающие АЗС «Эксон Ойл» на трассе между Ростовом и Батайском, «Shell» и «Роснефть» в Самарском.Причины закрытия АЗС различны: от плановых пересменок и ремонтных работ до банального отсутствия топлива. Примечательно, что во многих случаях рядом с неработающими станциями есть другие, функционирующие АЗС.Тем не менее, водители отмечают, что даже на открытых заправках могут возникнуть сложности.Проезжали мимо «Роснефти», где не отпускают бензин, просто перекрыто. А так бензин есть, – делятся автомобилисты. Некоторые отмечают, что им удалось заправиться на станциях «Тебойл» и «Лукойл», потратив на каждую заправку всего 10 минут.Ситуация с ценами на топливо также вызывает обеспокоенность. Жители региона отмечают ежедневный рост цен. По данным Росстата на 29 июня, в Ростовской области АИ-92 стоил 69,49 рубля за литр, АИ-95 – 76,27 рубля, а АИ-98 и выше – 99,77 рубля. Однако реальные цены на АЗС значительно выше официальных данных. Водители сообщают, что АИ-95 на мелких заправках в районе Сальска продается по цене около 100 рублей. В конце июня на АЗС Батайска и в Аксайском районе стоимость литра бензина превышала 140 рублей.Несмотря на сложности, автомобилисты отмечают, что ситуация в Ростовской обалсти лучше, чем в других регионах. Они сообщают о колоссальных очередях на АЗС «Роснефти» и закрытых «Лукойлах» в Саратовской и Воронежской областях. В сравнении с этим, на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области топливо на большинстве АЗС есть, а очереди не столь значительны.