Водители Ростовской области предупреждают о нулевой видимости на дорогах из-за густого тумана

Фото: ДонДей

Ранним утром 29 октября на дороги Ростовской области опустился плотный туман. Об этом сообщает информационный городской портал Donday.Туман окутал дороги как в донской столице, так и на прилегающих трассах. Водители отмечают, что подобная ситуация наблюдается на левом берегу Дона при выезде из Ростова и на трассе М-4. На некоторых участках дорог практически отсутствует. Такая ситуация может спровоцировать дорожно-транспортные происшествия.Автомобилистов призывают проявлять исключительную осторожность на дорогах, соблюдать рекомендуемую скорость и дистанцию, чтобы избежать возможных аварий. По возможности в такую погоду не выезжать в дальние поездки.Пешеходам тоже следует соблюдать осторожность при переходе проезжей части. Не стоит отвлекаться на телефоны и внимательней смотреть по сторонам.Подобное погодное явление в донском регионе фиксировалось 27 октября.