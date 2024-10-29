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Водители Ростовской области предупреждают о нулевой видимости на дорогах из-за густого тумана

Водители Ростовской области предупреждают о нулевой видимости на дорогах из-за густого тумана
Ранним утром 29 октября на дороги Ростовской области опустился плотный туман. Об этом сообщает информационный городской портал Donday.

Туман окутал дороги как в донской столице, так и на прилегающих трассах. Водители отмечают, что подобная ситуация наблюдается на левом берегу Дона при выезде из Ростова и на трассе М-4. На некоторых участках дорог практически отсутствует. Такая ситуация может спровоцировать дорожно-транспортные происшествия.

Автомобилистов призывают проявлять исключительную осторожность на дорогах, соблюдать рекомендуемую скорость и дистанцию, чтобы избежать возможных аварий. По возможности в такую погоду не выезжать в дальние поездки.

Пешеходам тоже следует соблюдать осторожность при переходе проезжей части. Не стоит отвлекаться на телефоны и внимательней смотреть по сторонам.

Подобное погодное явление в донском регионе фиксировалось 27 октября.
Фото: ДонДей
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