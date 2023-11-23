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Водители Ростовской области пожаловались на скользкую дорогу

Водители Ростовской области пожаловались на скользкую дорогу
Водители Ростовской области пожаловались на скользкую трассу. Об этом местные жители сообщили 23 ноября в соцсетях.

По словам очевидцев, проезжая часть в районе поселка Манычстрой покрылась льдом. На скользком покрытии практически невозможно проехать. Вероятно, проезжую часть обработали ненадлежащим образом. Проезжая на данном участке, водители подвергают свои жизни опасности.

- Дорога - каток в районе Манычстроя, - добавил местный житель.

Напомним, в донской столице снег выпал 23 ноября. Сотни улиц накрыло белой пеленой. Из-за минусовой температуры проезжая часть покрылась льдом.

Как скоро проезжую часть обработают, не сообщается. Водителям следует быть аккуратнее.
Фото: СоцСети
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