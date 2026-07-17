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Водители Ростова жалуются на нехватку топлива на городских АЗС

Водители Ростова жалуются на нехватку топлива на городских АЗС
DonDay продолжает следить за ситуацией на АЗС Ростова-на-Дону. Днем 17 июля крупных очередей на заправках в городе не наблюдается.

На станции на улице Таганрогской, по словам водителей, стоят не больше четырех машин. Похожая обстановка сложилась на АЗС на Малиновского, Российской и Нансена.

Немного больше автомобилей заметили у заправки рядом с железнодорожным вокзалом. Местный житель рассказал, что там можно купить АИ-95 и дизельное топливо.

- Очередь из пяти-семи машин, - сообщает ростовчанин.


Дизель также есть на улице Лесопарковой. Однако других видов топлива на этой станции нет.

- Когда будет бензин, неизвестно, - пишут водители.


На заправке на проспекте Михаила Нагибина в районе улицы Ларина нет бензина АИ-100.

Самые заметные очереди днем сохраняются на Текучева и Стачки. По словам очевидцев, в автоколонне стоят не больше 10 машин. При этом водители говорят, что в наличии есть все виды топлива.

Утром ситуация была сложнее. На некоторых АЗС фиксировали большие очереди. На Шолохова у старого аэропорта стояли до 20 автомобилей, а за утро топливо на станции успело закончиться.

- Стоял утром в очереди на заправке на проспекте Шолохова. Бензин был. До меня очередь дошла, и он каким-то образом закончился, - рассказал ростовчанин.


Большая очередь утром была и на проспекте Стачки. В районе моста автомобили выстроились вдоль дороги почти на километр.

Судя по обстановке, заправляться ростовским водителям удобнее днем. В рабочее время на дорогах меньше машин, поэтому автомобилисты советуют пользоваться этим моментом. Правда, АЗС с нужным видом топлива, скорее всего, придется поискать.
Фото: Дондей
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