Водители Ростова жалуются на нехватку топлива на городских АЗС

- Очередь из пяти-семи машин, - сообщает ростовчанин.

- Когда будет бензин, неизвестно, - пишут водители.

- Стоял утром в очереди на заправке на проспекте Шолохова. Бензин был. До меня очередь дошла, и он каким-то образом закончился, - рассказал ростовчанин.

Фото: Дондей

DonDay продолжает следить за ситуацией на АЗС Ростова-на-Дону. Днем 17 июля крупных очередей на заправках в городе не наблюдается.На станции на улице Таганрогской, по словам водителей, стоят не больше четырех машин. Похожая обстановка сложилась на АЗС на Малиновского, Российской и Нансена.Немного больше автомобилей заметили у заправки рядом с железнодорожным вокзалом. Местный житель рассказал, что там можно купить АИ-95 и дизельное топливо.Дизель также есть на улице Лесопарковой. Однако других видов топлива на этой станции нет.На заправке на проспекте Михаила Нагибина в районе улицы Ларина нет бензина АИ-100.Самые заметные очереди днем сохраняются на Текучева и Стачки. По словам очевидцев, в автоколонне стоят не больше 10 машин. При этом водители говорят, что в наличии есть все виды топлива.Утром ситуация была сложнее. На некоторых АЗС фиксировали большие очереди. На Шолохова у старого аэропорта стояли до 20 автомобилей, а за утро топливо на станции успело закончиться.Большая очередь утром была и на проспекте Стачки. В районе моста автомобили выстроились вдоль дороги почти на километр.Судя по обстановке, заправляться ростовским водителям удобнее днем. В рабочее время на дорогах меньше машин, поэтому автомобилисты советуют пользоваться этим моментом. Правда, АЗС с нужным видом топлива, скорее всего, придется поискать.