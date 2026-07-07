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Водители рассказали о проблемах с бензином на трассе из Анапы в Ростов

Водители рассказали о проблемах с бензином на трассе из Анапы в Ростов
На прошедших выходных жительница Ростова отправилась на отдых в Анапу на машине. Позже она рассказала в соцсетях, что происходит на АЗС вдоль трассы М-4 «Дон» по пути от Ростова до Анапы.

По ее словам, до Краснодара бензин есть примерно на половине заправок. На работающих АЗС собираются очереди. Ростовчанка заметила, что там, где топливо стоит примерно на 10 рублей дороже, машин меньше. При этом часть станций закрыта на реконструкцию, а на многих заправках в продаже остается только дизель. Стоимость бензина местами доходит до 100 рублей.

- Трасса почти пустая. Попадаются машины на московских номерах. Видели даже Башкортостан, Смоленск, Казань. Но в основном Краснодар, Адыгея и Ростов, - рассказала жительница.


Очереди в несколько километров начинаются ближе к морю и Крымскому мосту.

Еще одна ростовчанка поделилась ситуацией на обратной дороге. По ее словам, к концу прошлой недели на заправках от Анапы до Ростова бензина не было. Водители могли заправиться только дизельным топливом.

- Все заправки были закрыты, очереди просто стояли, ждали до двух часов ночи или до следующего дня. У меня было 20 литров с собой. Только поэтому доехала, - написала она.


При этом девушки советуют жителям Ростовской области не отказываться от поездок к морю по трассе М-4 «Дон». Заправиться все же можно, но, скорее всего, придется постоять в очереди. Лучше заранее взять с собой 10-20 литров бензина.
Фото: Соцсети
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