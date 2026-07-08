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Водители показали огромные очереди на АЗС по пути в Ростов

Водители показали огромные очереди на АЗС по пути в Ростов
Водители показали большие пробки на АЗС по дороге от Краснодара до Ростова. Кадрами с трассы М-4 «Дон» они поделились в соцсетях 6 июля.

На видео видно, что у разных заправочных станций стоят длинные колонны машин. В некоторых местах очередь начинается за несколько километров до АЗС. Автовладельцы рассказывают, что на отдельных заправках люди ждут приезда бензовоза. Также по пути часто встречаются закрытые станции.

- Только на одной заправке не было очереди. Но там был только АИ-92, - пишет жительница.


Водители советуют заправляться на АЗС, расположенных на съездах с трассы. По их словам, там меньше очередей и есть бензин. Также автомобилистам рекомендуют брать с собой запас топлива в дальнюю дорогу.
Фото: Соцсети
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