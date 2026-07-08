Водители показали огромные очереди на АЗС по пути в Ростов

- Только на одной заправке не было очереди. Но там был только АИ-92, - пишет жительница.

Фото: Соцсети

Водители показали большие пробки на АЗС по дороге от Краснодара до Ростова. Кадрами с трассы М-4 «Дон» они поделились в соцсетях 6 июля.На видео видно, что у разных заправочных станций стоят длинные колонны машин. В некоторых местах очередь начинается за несколько километров до АЗС. Автовладельцы рассказывают, что на отдельных заправках люди ждут приезда бензовоза. Также по пути часто встречаются закрытые станции.Водители советуют заправляться на АЗС, расположенных на съездах с трассы. По их словам, там меньше очередей и есть бензин. Также автомобилистам рекомендуют брать с собой запас топлива в дальнюю дорогу.