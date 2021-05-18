Водителем «Ауди А7», устроившим массовое ДТП, оказался депутат ЗС Ростовской области Александр Михалев
Водителем «Ауди А7», устроившим массовое ДТП на проспекте Стачки, оказался депутат Законодательного собрания Ростовской области Александр Михалев. Авария с участием пяти автомобилей случилась 19 мая.
Как сообщал Rostov.ru, 61-летнего депутата на иномарке занесло на мокрой дороге в районе улицы 6-й Кольцевой. «Ауди А7» врезалась в «Рено Меган». От удара «Рено» выбросило из среднего в левый ряд - прямо на «Рено Кенгу». Тот, в свою очередь, влетел в «Шкоду Октавию» и «Рено Каптюр».
Судя по кадрам, опубликованных в соцсетях, после ДТП Александр Михалев пытался показать участникам аварии свое депутатское удостоверение. Однако в ответ на него обрушился только негатив.
Накануне в доме депутата прошли обыски. Предположительно, это связано с его деятельностью в ООО ТУ «Шолоховское», в котором он является директором.