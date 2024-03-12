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Водителей Ростовской области призвали отложить замену на летнюю резину

Водителей Ростовской области призвали отложить замену на летнюю резину
Донских автомобилистов призвали отложить замену на летнюю резину. Информацию сообщили 12 марта в УГИБДД по Ростовской области.

Несмотря на то, что уже середина марта, на улицах столбики термометров достигают -5 градусов. На дорогах из-за перепада температур появляется гололедица. Автомобилистам рекомендуется не спешить с заменой на летнюю резину.

- Переобувать автомобиль рекомендуется при стабильной положительной среднесуточной температуре +7 градусов, - добавили в ведомстве.

Напомним, стоимость замены зимней резины на летнюю увеличилась на 13%. В шиномонтажных мастерских сообщают, что повышение цен связано с затратами на обслуживание оборудования и его ремонт.
Фото: Rostov.ru
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