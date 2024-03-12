Водителей Ростовской области призвали отложить замену на летнюю резину

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Донских автомобилистов призвали отложить замену на летнюю резину. Информацию сообщили 12 марта в УГИБДД по Ростовской области.Несмотря на то, что уже середина марта, на улицах столбики термометров достигают -5 градусов. На дорогах из-за перепада температур появляется гололедица. Автомобилистам рекомендуется не спешить с заменой на летнюю резину.- Переобувать автомобиль рекомендуется при стабильной положительной среднесуточной температуре +7 градусов, - добавили в ведомстве.Напомним, стоимость замены зимней резины на летнюю увеличилась на 13%. В шиномонтажных мастерских сообщают, что повышение цен связано с затратами на обслуживание оборудования и его ремонт.