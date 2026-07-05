Водителей Ростовской области предупредили о риске аварий из-за дождя 5 июля
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области повысился риск ДТП из-за дождя. Об этом сообщили в «Автодоре».
По прогнозам синоптиков, непогода ожидается в течение дня 5 июля. Местами в донском регионе пройдут дожди.
Водителям рекомендуют на мокрой дороге избегать резких маневров, не превышать скорость и уважительно относиться к другим участникам движения. Также автомобилистам советуют следить за сообщениями на информационных табло.