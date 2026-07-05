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Водителей Ростовской области предупредили о риске аварий из-за дождя 5 июля

Водителей Ростовской области предупредили о риске аварий из-за дождя 5 июля
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области повысился риск ДТП из-за дождя. Об этом сообщили в «Автодоре».

По прогнозам синоптиков, непогода ожидается в течение дня 5 июля. Местами в донском регионе пройдут дожди.

Водителям рекомендуют на мокрой дороге избегать резких маневров, не превышать скорость и уважительно относиться к другим участникам движения. Также автомобилистам советуют следить за сообщениями на информационных табло.
Фото: Дондей
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