Водителей Ростовской области предупредили о риске аварий из-за дождя 5 июля

Фото: Дондей

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области повысился риск ДТП из-за дождя. Об этом сообщили в «Автодоре».По прогнозам синоптиков, непогода ожидается в течение дня 5 июля. Местами в донском регионе пройдут дожди.Водителям рекомендуют на мокрой дороге избегать резких маневров, не превышать скорость и уважительно относиться к другим участникам движения. Также автомобилистам советуют следить за сообщениями на информационных табло.