Водителей Ростова ждут новые ограничения движения с 14 июля

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В ближайшее время автомобилистам Ростова-на-Дону придется скорректировать свои привычные маршруты. В нескольких районах города будут введены временные ограничения движения, связанные с проведением ремонтных работ на дорогах. Некоторые ограничения продлятся до конца августа, другие – до начала ноября.С 14 июля по 31 августа будет ограничено движение в переулке Джамбульском на отрезке от улицы Таврической до улицы Нансена.С 14 июля по 1 ноября движение будет полностью перекрыто на улице Безымянная Балка на участке от улицы Павлодарской до улицы Шеболдаева; для объезда организован специальный маршрут по улицам Шеболдаева, Дальнему переулку, Павлодарской, Нансена и проспекту Ленина.Также с 14 июля по 1 ноября ремонтные работы затронут несколько участков улицы Целинной: ограничения коснутся отрезков от улицы Полигонной до улицы Лесной, от улицы Лесной до дома № 35Б по улице Целинной, а также от улицы Необычной до улицы Доватора;в качестве объездных путей предлагается использовать улицы Полигонную, Лесную, Пархоменко, Долгожданную, Необычную, Доватора, Пархоменко и Предботаническую.С 14 июля по 1 ноября будет закрыт проезд на участке улицы Лесной от улицы Прудовой до улицы Маршальской, объезд будет организован по улицам Прудовой, Маршальской, Доватора и Полигонной.Городские власти настоятельно рекомендуют водителям заранее планировать поездки, учитывать введенные ограничения и использовать предложенные схемы объезда для минимизации неудобств.