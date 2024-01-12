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Водителей предупредили о риске попасть в аварию из-за метели в Ростовской области

Водителей предупредили о риске попасть в аварию из-за метели в Ростовской области
В Ростовской области увеличится риск попасть в аварию в ближайшие два дня. Госавтоинспекция региона просит водителей быть особенно внимательными и осторожными 12 и 13 января.

На Дону прогнозируют сильные осадки и метель. В этот период необходимо сбавлять скорость на трассе и перед пешеходными переходами, соблюдать дистанцию и боковой интервал.

Пешеходам тоже стоит быть аккуратнее при переходе проезжей части. Выходить на дорогу нужно только после того, как убедитесь, что водитель готов пропустить вас.
Фото: Rostov.ru.
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