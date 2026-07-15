Водителей на Дону предупредили о риске аварий из-за дождя

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В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» вырос риск ДТП из-за дождя. Об этом сообщили в Автодоре.По прогнозам синоптиков, непогода ожидается утром 15 июля. Местами в Ростовской области пройдет дождь. Осадки также прогнозируются на участке трассы в Краснодарском крае.Из-за мокрой дороги ухудшается сцепление колес с асфальтом. Автомобиль может хуже реагировать на повороты руля и торможение, что повышает риск аварий.Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения, быть внимательнее за рулем и следить за информацией на табло.