Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Водителей на Дону предупредили о риске аварий из-за дождя 24 июля

Водителей на Дону предупредили о риске аварий из-за дождя 24 июля
Автомобилистов Ростовской области предупредили о возможном росте числа ДТП из-за дождливой погоды. Об этом сообщили в компании «Автодор».

По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются в течение всего дня 24 июля. Дожди пройдут местами в Ростовской области, а также на участке трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае.

Из-за мокрого асфальта снижается сцепление колес с дорогой. Это ухудшает управляемость автомобиля и увеличивает тормозной путь, что повышает вероятность аварий.

Водителям рекомендуют соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными и следить за информацией на электронных табло.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика