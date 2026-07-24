Водителей на Дону предупредили о риске аварий из-за дождя 24 июля

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Автомобилистов Ростовской области предупредили о возможном росте числа ДТП из-за дождливой погоды. Об этом сообщили в компании «Автодор».По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются в течение всего дня 24 июля. Дожди пройдут местами в Ростовской области, а также на участке трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае.Из-за мокрого асфальта снижается сцепление колес с дорогой. Это ухудшает управляемость автомобиля и увеличивает тормозной путь, что повышает вероятность аварий.Водителям рекомендуют соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными и следить за информацией на электронных табло.