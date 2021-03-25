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Водитель, устроивший ДТП у здания в ТЦ «Горизонт», был под наркотиками

Водитель, устроивший ДТП у здания в ТЦ «Горизонт», был под наркотиками
Стала известна причина необдуманного решения водителя кроссовера, устроившего ДТП у ТЦ «Горизонт». Медицинское освидетельствование показало, что шофер был под действием наркотиков.

Напомним, 24 марта мужчина влетел в здание торгового центра. Видео с места ЧП показало, что мужчина это сделал намеренно, а не уворачивался от аварии на автодороге.

В отношении нарушителя будет составлен протокол по ч.1 ст.12.8 КРФ об АП. Ростовчанину грозит штраф или лишение прав до двух лет.

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