Водитель, устроивший ДТП у здания в ТЦ «Горизонт», был под наркотиками

Стала известна причина необдуманного решения водителя кроссовера, устроившего ДТП у ТЦ «Горизонт». Медицинское освидетельствование показало, что шофер был под действием наркотиков.Напомним, 24 марта мужчина влетел в здание торгового центра. Видео с места ЧП показало, что мужчина это сделал намеренно, а не уворачивался от аварии на автодороге.В отношении нарушителя будет составлен протокол по ч.1 ст.12.8 КРФ об АП. Ростовчанину грозит штраф или лишение прав до двух лет.