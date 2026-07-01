Вода с запахом канализации: жители Вертолетного поля жалуются на грязную горячую воду

Фото: Donday

Непригодная для использования горячая вода с резким запахом канализации и мутным оттенком поступает из кранов жителей Ростова-на-Дону. Ростовчане из дома по бульвару Платова, 7 обратились в редакцию DonDay с жалобами.По словам жителей, неприятный запах появился несколько дней назад, а сегодня утром, 1 июля, к нему добавилась мутность воды.- Вонь невыносимая просто, – сообщают они, добавляя, что одновременно с этим значительно снизился напор горячей воды.Примечательно, что холодное водоснабжение в микрорайоне осуществляется в штатном режиме.Эта проблема, к сожалению, не является единичным случаем для Вертолетного поля. Подобные жалобы на мутную и плохо пахнущую воду уже звучали от жильцов этого же дома в феврале текущего года. Кроме того, отмечается, что на коммуникационных сетях микрорайона регулярно выявляются различные дефекты.Так, в период плановых работ по отключению горячей воды с 12 мая по 5 июня была обнаружена очередная поломка, которая привела к задержке возобновления подачи услуги.