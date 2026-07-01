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Вода с запахом канализации: жители Вертолетного поля жалуются на грязную горячую воду

Вода с запахом канализации: жители Вертолетного поля жалуются на грязную горячую воду

Непригодная для использования горячая вода с резким запахом канализации и мутным оттенком поступает из кранов жителей Ростова-на-Дону. Ростовчане из дома по бульвару Платова, 7 обратились в редакцию DonDay с жалобами.

По словам жителей, неприятный запах появился несколько дней назад, а сегодня утром, 1 июля, к нему добавилась мутность воды.

- Вонь невыносимая просто, – сообщают они, добавляя, что одновременно с этим значительно снизился напор горячей воды.

Примечательно, что холодное водоснабжение в микрорайоне осуществляется в штатном режиме.

Эта проблема, к сожалению, не является единичным случаем для Вертолетного поля. Подобные жалобы на мутную и плохо пахнущую воду уже звучали от жильцов этого же дома в феврале текущего года. Кроме того, отмечается, что на коммуникационных сетях микрорайона регулярно выявляются различные дефекты.

Так, в период плановых работ по отключению горячей воды с 12 мая по 5 июня была обнаружена очередная поломка, которая привела к задержке возобновления подачи услуги.
Фото: Donday
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