Во всех муниципальных образованиях Ростовской области проходит акция по борьбе с дикорастущей коноплей

Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области 27 июля прошел второй этап акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей». Мероприятия по уничтожению наркосодержащего растения проходят во всех муниципальных образованиях донского региона.Участниками акции на территории Куйбышевского района стали около 20 членов добровольной казачьей дружины. На сегодняшний день уничтожено уже более 1,3 тонны дикорастущей конопли на площади 650 квадратных метров.Напомним, акция проходит в четыре этапа. Борьбу с наркосодержащим растением проводят в июне, июле, августе и сентябре. Каждый год для уничтожения очагов дикорастущей конопли привлекают членов казачьих дружин, сотрудников полиции, представителей администраций поселений и муниципалитетов, муниципальных инспекций, а также общественников. Общими усилиями удается охватить большую площадь поражения. Единый день борьбы с коноплей проходит в донском регионе каждый год.- Наибольший масштаб акция приобрела в последнюю пятилетку. За это время в рамках акции уничтожено в общей сложности 460 тонн дикорастущей конопли, - отметил заместитель губернатора Ростовской области, атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков. – Ежегодно в акции принимают участие около полутора тысяч человек, треть из них – члены казачьих обществ.Третий этап по уничтожению наркосодержащего растения пройдет в конце августа.Добавим, существуют и другие формы антинаркотической деятельности, которыми занимаются казаки-дружинники. Периодически проходят рейды по закрашиванию противозаконных надписей на стенах зданий, а также сооружений. Кроме того, с их владельцами проводят профилактические беседы. Благодаря таким беседам удается избежать появления подобного рода сообщений.Казаки также проводят работу с подрастающим поколением. Детям и подросткам рассказывают о пользе здорового образа жизни. Своим примером они помогают детям и подросткам принять правильное решение.