Во время урагана в Шахтах на мужчину обрушились фрагменты крыши дома

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52-летний ростовчанин получил травмы во время непогоды, накрывшей Шахты 25 июля. Как сообщили собственные источники, в тот день мужчина приехал в поселок Майский к своим родителям.Во время урагана он находился возле дома № 50 на улице Степной. Из-за сильного ветра с дома сорвало крышу, и ее обломки упали на мужчину.В результате происшествия у пострадавшего диагностировали множественные ушибы головы и спины. Также он частично утратил память — не помнил обстоятельств произошедшего и не мог понять, что случилось. После оказания первой помощи в шахтинской травматологии, где ему выполнили рентген, родственники решили перевезти мужчину в Ростов, поскольку МРТ было назначено лишь через несколько дней.Сейчас он проходит лечение амбулаторно. Врачи зашили рану на голове, восстановление продолжается под наблюдением невролога и хирурга.