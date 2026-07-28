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Во время урагана в Шахтах на мужчину обрушились фрагменты крыши дома

Во время урагана в Шахтах на мужчину обрушились фрагменты крыши дома
52-летний ростовчанин получил травмы во время непогоды, накрывшей Шахты 25 июля. Как сообщили собственные источники, в тот день мужчина приехал в поселок Майский к своим родителям.

Во время урагана он находился возле дома № 50 на улице Степной. Из-за сильного ветра с дома сорвало крышу, и ее обломки упали на мужчину.

В результате происшествия у пострадавшего диагностировали множественные ушибы головы и спины. Также он частично утратил память — не помнил обстоятельств произошедшего и не мог понять, что случилось. После оказания первой помощи в шахтинской травматологии, где ему выполнили рентген, родственники решили перевезти мужчину в Ростов, поскольку МРТ было назначено лишь через несколько дней.

Сейчас он проходит лечение амбулаторно. Врачи зашили рану на голове, восстановление продолжается под наблюдением невролога и хирурга.
Фото: Дондей
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