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Во время пожара в многоэтажке погиб 53-летний ростовчанин

Во время пожара в многоэтажке погиб 53-летний ростовчанин

Во время пожара в многоэтажке погиб 53-летний ростовчанин.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, трагедия произошла 8 июня в девятиэтажном доме на улице 339-й Стрелковой Дивизии. Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже, охватив кровать и личные вещи.

Соседи, заметив возгорание, немедленно вызвали пожарных. При тушении специалисты МЧС обнаружили тело мужчины.

На место происшествия прибыли 22 пожарных и 8 единиц специализированной техники для ликвидации огня.

Предварительно, пожар произошел из-за непотушенной сигареты.
Фото: ГУ МЧС по РО
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