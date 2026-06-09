Во время пожара в многоэтажке погиб 53-летний ростовчанин
Во время пожара в многоэтажке погиб 53-летний ростовчанин.
По данным ГУ МЧС по Ростовской области, трагедия произошла 8 июня в девятиэтажном доме на улице 339-й Стрелковой Дивизии. Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже, охватив кровать и личные вещи.
Соседи, заметив возгорание, немедленно вызвали пожарных. При тушении специалисты МЧС обнаружили тело мужчины.
На место происшествия прибыли 22 пожарных и 8 единиц специализированной техники для ликвидации огня.
Предварительно, пожар произошел из-за непотушенной сигареты.