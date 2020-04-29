Во время ландшафтного пожара в Ростовской области погибли сотни животных и птиц

В Ростовской области во время ландшафтного пожара в Азовском районе погибли сотни животных и птиц. Об этом сообщили в правительстве региона.Возгорание произошло 30 апреля. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны около 18 часов. В хуторе Городище загорелась сухая трава и камыш.Горение происходило отдельными очагами вдоль канала. Огнём была охвачена площадь около 900 квадратных метров. Ликвидировать пожар приходилось в труднодоступных местах, кроме того к очагам пожара отсутствовали пути подъезда.Около двух часов с огнём боролись порядка 50 пожарных.После тушения пожара местные жители рассказали, что видели на месте возгорания двух молодых людей. Очевидцы считают, именно они развели огонь, который привёл к масштабному ландшафтному пожару.Напомним, со 2 апреля по 15 октября на Дону действует режим повышенной пожароопасности. Режим предусматривает запрет на разжигание костров.Телефон для вызова служб экстренного реагирования – 112.