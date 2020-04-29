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Во время ландшафтного пожара в Ростовской области погибли сотни животных и птиц

Во время ландшафтного пожара в Ростовской области погибли сотни животных и птиц
В Ростовской области во время ландшафтного пожара в Азовском районе погибли сотни животных и птиц. Об этом сообщили в правительстве региона.

Возгорание произошло 30 апреля. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны около 18 часов. В хуторе Городище загорелась сухая трава и камыш.

Горение происходило отдельными очагами вдоль канала. Огнём была охвачена площадь около 900 квадратных метров. Ликвидировать пожар приходилось в труднодоступных местах, кроме того к очагам пожара отсутствовали пути подъезда.
Около двух часов с огнём боролись порядка 50 пожарных.
- В результате возгорания погибли сотни птиц, ежей и зайцев. Опасности подверглись лошади: недалеко от места возгорания находится площадка для выгула лошадей, - рассказали в правительстве Ростовской области.



После тушения пожара местные жители рассказали, что видели на месте возгорания двух молодых людей. Очевидцы считают, именно они развели огонь, который привёл к масштабному ландшафтному пожару.
- Поджог это или неосторожное обращение с огнем – будут разбираться компетентные органы, - добавили в региональном правительстве.

Напомним, со 2 апреля по 15 октября на Дону действует режим повышенной пожароопасности. Режим предусматривает запрет на разжигание костров.

Телефон для вызова служб экстренного реагирования – 112.

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