Во двор частного дома Ростовской области заползла змея

Фото: Анастасия Калдурова.

В Ростовской области змея испугала 11-летнюю девочку. Рептилия пробралась во двор частного дома в селе Русская Слободка Неклиновского района. Инцидент случился 11 июля.О незваной гостье оповестил домашний пес. Собака долго лаяла, и ребенок вышел посмотреть, что случилось. Увидев рептилию, подросток испугался. Девочка была дома одна и не знала, что делать. Она позвонила маме, та попыталась успокоить дочь и вызвала спасателей.Пока специалисты ехали спасать ребенка от змеи, пес отлично справлялся с охраной. Он не подпускал пресмыкающееся близко к дому. Как выяснилось, опасаться было нечего. Девочку испугал водный уж — безопасный для людей. Правда, подросток этого не знал и не на шутку испугался.— Змею поймали, поместили ее в мешок и выпустили на свободу вдали от жилых домов, — сообщила старший помощник Ростовской областной спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова.