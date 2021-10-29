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Власти Ростовской области закупят 15 иномарок на 41 миллион рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.Судя по техническому заданию, заказчиком является управление транспортного обеспечения правительства Ростовской области. На выделенные деньги планируют купить седаны черного цвета, в которых есть кожаный салон, круиз-контроль, подогрев сидений, обогрев зеркал, мощный двигатель, система видеофиксации и многие другие характеристики, указывающие на автомобиль представительского класса. Средняя стоимость одной машины - 2,7 миллиона рублей.К описанным характеристикам подходит «Тойота Камри» 2021 года выпуска, однако не исключено, что речь идет о другом авто. После заключения контракта подрядчик должен поставить иномарки заказчику до 15 декабря.