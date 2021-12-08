Власти Ростовской области заявили о существенном росте детской смертности

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Власти Ростовской области заявили о существенном росте смертей среди младенцев. Об этом стало известно 10 декабря.Число случаев летального исхода за год увеличилось на 34 ребенка. Из них 10 - недоношенные дети, которые весили менее килограмма. Еще 14 имели низкую массу тела - 1-1,5 килограмма. Также скончались пять младенцев, родившиеся с массой тела от 1,5 до 2 килограммов. Причинами смерти стали различные внутриутробные инфекции и септические состояния. Последние появляются при попадании в кровь и ткани организма инфекции, патогенных микроорганизмов и токсинов. Септическое состояние представляет собой воспалительный процесс во всем теле сразу и нередко приводит к летальным исходам.Увеличилась и смертность среди новорожденных с гемолитической болезнью. Скончались на пять младенцев больше, чем в предыдущем году. При такой болезни эритроциты уничтожаются материнскими антителами. Как правило, подобное случается, когда кровь матери и плода несовместимы.Медики отметили, что причинами инфекций и гемолитической болезни являлись несоблюдение беременными рекомендаций специалистов, а также фоновые заболевания, которые способствовали развитию инфекции.