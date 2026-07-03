Власти Ростовской области за 15 млн рублей ищут поставщика гидрометеоданных

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области объявило о проведении закупки на поставку специализированной гидрометеорологической информации. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.Общая сумма контракта составит около 14,9 миллиона рублей. Подрядчику предстоит в несколько этапов, не позднее 30 ноября 2026 года, предоставлять детальные отчеты о погоде и состоянии окружающей среды, адаптированные под нужды донского региона.Точные метеорологические сведения помогут аграриям принимать обоснованные решения: когда оптимально высаживать, поливать или собирать урожай, а также как эффективно защищать посевы от неблагоприятных погодных явлений, таких как заморозки или засуха.Что именно будет требоваться от поставщика:1. Декадные отчеты о климатических показателяхСведения о количестве выпавших осадков и средней температуре воздуха в сравнении с нормой, а также максимальные и минимальные температуры за декаду. Данные должны быть представлены по результатам наблюдений государственной наблюдательной сети (ГНС) на 19 метеостанциях области, включая такие как Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты, Миллерово и другие.2. Информация о влажности почвыЕжедекадные данные о запасах продуктивной влаги в слоях почвы 0-20 см и 0-100 см под озимыми культурами. Эти наблюдения затронут 16 метеостанций, в том числе Казанскую, Белую Калитву, Зерноград и другие. Период предоставления этих данных – осенний, октябрь-ноябрь 2026 года.3. Сведения о влажности почвы на неохваченных территорияхДанные о запасах продуктивной влаги по территории области, где нет наблюдений ГНС, с учетом различных типов культур.4. Информация об опасных агрометеорологических явленияхСведения о критических погодных явлениях, таких как почвенная засуха, основанные на данных ГНС и анализе запасов влаги в почве.